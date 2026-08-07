Amerikansk dommer pålegger Meta å betale en halv milliard dollar for manglende beskyttelse av barn

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Dommer Bryan Biedscheid i New Mexico, USA, har pålagt Meta å betale ytterligere 567 millioner dollar for å ha unnlatt å advare offentligheten om farene selskapets sosiale medieplattformer utgjorde for barn. Eieren av Facebook og Instagram står overfor den største dommen mot selskapet knyttet til barns sikkerhet, ettersom bevisstheten rundt vanedannende og farlige algoritmer fortsetter å øke.

Ifølge BBC News var Meta allerede pålagt å betale 375 millioner dollar i bøter. Med dette tillegget på 567 millioner dollar nærmer det totale beløpet seg 1 milliard dollar. Meta har uttalt at selskapet er uenig i kjennelsen og vil anke den. Dommer Biedscheid sammenlignet den sosiale mediegiganten med en fabrikk, og kalte den en «offentlig plage» og sa at den medfører «psykologisk skade og seksuell utnyttelse av barn».

«Vi jobber hardt for å ivareta sikkerheten til brukerne på plattformene våre og har vært åpne om utfordringene med å identifisere og fjerne ondsinnede aktører og skadelig innhold. Vi har fortsatt tillit til vår innsats for å beskytte tenåringer på nettet og vil fortsette å forsvare oss mot påstander som gir et feilaktig bilde av fakta,» sa en talsmann for Meta.

Meta planlegger også å anke den tidligere dommen, med en lignende begrunnelse. Selskapet står overfor tusenvis av lignende søksmål i USA, og tapte tidligere i år en sak mot Los Angeles der det ble fastslått at selskapet kunne holdes ansvarlig for sine avhengighetsskapende algoritmer.