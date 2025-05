Amerikansk domstol blokkerer Trumps forsøk på å oppheve migranters juridiske status

HQ

Siste nytt om USA . En føderal ankedomstol i USA har avvist Trump-administrasjonens anmodning om å oppheve den midlertidige juridiske statusen til hundretusener av migranter fra Cuba, Haiti, Nicaragua og Venezuela.

Kjennelsen, som ble avsagt mandag, hindrer Homeland Security i å avslutte et toårig prøveløslatelsesprogram som har gjort det mulig for disse personene å bo og arbeide i landet, noe administrasjonen hevdet var nødvendig for å håndheve innvandringslovene strengere.