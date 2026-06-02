Amerikanske Sam Blaskowski blir "verdens raskeste hvite mann" etter å ha løpt 100 meter på 9,89 sekunder

Den 23 år gamle amerikanske idrettsutøveren Sam Blaskowski har slått en uvanlig (og helt uoffisiell) rekord: Etter å ha løpt 100 meter på 9,89 sekunder har han blitt verdens raskeste hvite mann. Selv om det selvsagt ikke er en offisiell tittel, har fansen vært raske til å finne ut at rekorden hans, som er den nest raskeste i verden i 2026, gjør ham til den 54. raskeste mannen i verden.

De 54 første på listen over de raskeste mennene på 100 meter er alle svarte menn, anført av Usain Bolt (som løp 100 meter på 9,58 sekunder i 2009), med unntak av kineseren Su Bingtian, rangert som nummer 22, som løp på 9,83 sekunder i semifinalen i Tokyo 2020. Blaskowski går inn på en delt 54. plass gjennom tidene med 9,89 sekunder, og deler også andreplassen for raskeste tid i 2026 med Collen Kebinatshipi, fra Bostwana, og Kayinsola Ajayi fra Nigeria.

Det som kanskje er mer overraskende med denne rekorden, er at Sam Blaskowski er en relativt ukjent friidrettsutøver som deltar i NCAA Division III-konkurranser (collegenivå), og som satte sin personlige rekord under Music City Track Carnival i Nashville, Tennessee. Før forrige helg var hans beste tid 10,05 sekunder i 2025.

På sin personlige X-konto, med knapt 500 følgere, feiret han prestasjonen sin. "Det er en grunn til at de kaller meg BLAST-KOWSKI! Ny PB på 100 meter. Å bryte 10 var ikke bare et mål, det ble en besettelse. År med oppofrelse, hardt arbeid, disiplin og tro kom sammen på banen. Takk for all støtten, jeg har akkurat startet denne karrieren".

Kort sagt en helt annen kontekst enn den forrige "raskeste hvite mannen", franskmannen Christophe Lemaitr, som satte sin beste rekord på 9,92 sekunder på 100 meter i juli 2011, da han var to år yngre enn Blaskowski og allerede hadde vunnet flere gullmedaljer i EM (han vant deretter to bronsemedaljer i OL i 2012 og 2014).