AMG oppgraderer Mercedes-SUV-ene med ny V8-motor

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Mercedes' AMG-divisjon har annonsert en helt ny V8-motor, som de vil montere i de oppdaterte modellene GLE 63 S og GLS 63 S. Det er en turboladet 4,0-liters V8-motor med flat veivaksel, som erstatter en motor som har drevet AMG-versjonene i over et tiår.

«Flat-plane-crank»-motorer er typisk forbundet med superbiler fra Ferrari eller McLaren. Designet gjør at motoren kan gå friere i turtall og forbedrer eksosstrømmen, noe som ofte resulterer i raskere gassrespons og høyere effekt

I GLE 63 S yter den nye motoren 620 hestekrefter, mens den større GLS 63 S får 640 hestekrefter.

Du kan se de oppdaterte modellene nedenfor.