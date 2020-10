Du ser på Annonser

Hver uke gir Epic Games Store bort spill helt gratis, og det gjelder selvfølgelig også denne uka. Spillene som kan lastes ned gratis nå frem til 22. oktober er Amnesia: A Machine for Pigs og Kingdom: New Lands.

Amnesia: A Machine for Pigs er et førstepersons skrekkspill utviklet av The Chinese Room, mens Kingdom: New Lands er et 2D-eventyr i pixelart.

Kommer du til å sjekke ut noen av disse?