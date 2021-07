Among Us ble lastet ned 15 millioner ganger via Epic Games Store da det var gratis i en uke

At Among Us er et meget populært spill er det ingen tvil om. Spillet ble opprinnelig utgitt i 2018, men eksploderte i popularitet under nedstengingene i fjor da en rekke store streamere kastet seg over multiplayerspillet.

Fra 27. mai til 3. juni var spillet gratis på Epic Games Store, og det ser ikke ut til at interessen har forsvunnet over vinteren. Spillet ble nemlig lastet ned hele 15 millioner ganger via Epic Games Store den uken. Det meddeler utvikleren InnerSloth på Twitter.

Selv om spillet var gratis så har Among Us mikrotransaksjoner, så utover mye omtale tjener nok InnerSloth en god del penger på denne giveawayen også.