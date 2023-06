Among Us blir animasjonsserie

HQ

Etter noen år med relativt få film- og serieadapsjoner av spill har vi fått en drøss i det siste, og enda flere er på vei. Med sistnevnte i tankene var det jo bare et tidsspørsmål før dagens annonsering kom.

Variety avslører at Innersloths enormt populære sosiale deduksjonsspill, Among Us, skal bli en animert TV-serie. Serien skal ledes av Owen Dennis, skaperen av Cartoon Networks Infinity Train -serie, og animeres av Titmouse, studioet som animerer Big Mouth og Star Trek: Lower Decks. Selve historien vil være ekstremt lik spillet, så da passer det jo ekstra godt at den skrives av The Animation Guild og ikke Writers Guild of America, noe som betyr at den ikke påvirkes av den pågående streiken som har lagt ekstremt mange filmer og serier på is.