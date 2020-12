Among Us blir tilgjengelig på Xbox i 2021

Du ser på Annonser

Da Among Us ble lansert på Nintendo Switch for to dager siden bemerket InnerSloth at det bare ville være "console launch exclusive", noe som fikk det til å høres ut som om de virkelig hadde planer å bringe det til PlayStation- og Xbox-konsollene også. Nå har dette blitt bekreftet.

Microsoft bekrefter at Among Us skal komme til Xbox One, Xbox Series-familien og Xbox Game Pass for konsollene en gang neste år. Akkurat når kan de ikke si enda, men med såpass klare detaljer høres det ut som om ventetiden ikke blir altfor lang.