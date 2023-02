Among Us brøt Genève-konvensjonen

HQ

Among Us' utvikler Innersloth har avslørt at den landet i varmt vann for brudd på Genèvekonvensjonen med spillets medbukt på Skeld-kartet.

I den opprinnelige utformingen av med bay, kan røde kors ses på hver side av dørene. Dette brøt med Genèvekonvensjonen, og derfor måtte designet endres til å ha blå kors i stedet.

Misbruk av Røde Kors tas svært alvorlig, da det ses å forvrenge sin betydning og beskyttende verdi. Det forklarer hvorfor mange spill velger en rød medkit med et hvitt kors på, da.

Med tanke på mengden mord begått i Among Us 'med bay, var det sannsynligvis til det beste spillet bestemte seg for ikke å bruke det anerkjente symbolet til Røde Kors.