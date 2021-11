Among Us byr på roller, Battle Pass og mikrotransaksjoner

HQ

Da InnerSloth bestemte seg for å kansellere Among Us 2 gjorde de det fullstendig klart at dette ville bety store endringer i Among Us i stedet, og i kveld har vi fått klare eksempler på dette.

Nå kan du nemlig laste ned en ny oppdatering til Among Us som introduserer en drøss med spennende ting. Blant annet har vi fått roller eller klasser, noe som kort sagt betyr at figurene får særegne egenskaper. De fire som finnes nå i starten er:

Roller for mannskapet





Engineer: Kan bruke ventiler



Guardian Angel: Kan beskytte gjenværende mannskap med et skjold



Scientist: Kan sjekke livstegnene til alle andre i menyene.



Rolle for bedragerne





Shapeshifter: Forkler deg som noen i mannskapet



Dette er langt fra det eneste som vil gjøre din figur langt mer unik. Oppdateringen bringer også enda flere kosmetiske gjenstander til spillet, deriblant visir, hatter, drakter og navneskilt. Noen av disse kan du skaffe deg ved å gjøre forskjellige ting for å gå videre i det Battle Pass-lignende systemet kalt Cosmicubes. Disse kan du kjøpe enten kjøpe for den nye Beans-valutaen som tjenes opp ved å bare spille eller kjøpe Stars for ekte penger. Sistnevnte kan også brukes til å kjøpe ting direkte fra den nye butikken.

Derfor har Innersloth også gjort det mulig å overføre nærmest alt mellom ulike plattformer med såkalt Account Linking. Dette gjelder også Achievements som endelig har kommet til spillet. Få mer detaljert informasjon om både disse utfordringene og alt det andre i traileren under og på InnerSloth sin hjemmeside.