Among Us er hardt rammet av juksemakere

Selv om InnerSloths party-spill Among Us har vært ute siden 2018, har det først nå blitt meget populært. Med den slags popularitet følger også problemer for utviklerne InnerSloth. For med det raskt stigende antallet spillere er det (selvfølgelig) også noen som vil jukse seg til seier. InnerSloth har allerede bannlyst mange spillere, og de vil gjøre sitt beste for å komme med en bedre løsning på problemet.

"We're rushing to get an account system in place so we can have better moderation and reporting systems built around that," sier Among Us-programmerer Forest Willard til Kotaku og fortsetter:

"Also getting help with making the servers better at detecting and blocking hacks. And investigating client-side hack prevention as well. I'm sort of scrambling to get all the right people in place, but I'm attacking it from multiple angles so it can get better in many ways hopefully all at once."

