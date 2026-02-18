Among Us og Ace Attorney kolliderer nok en gang, og bringer Phoenix Wright til det sosiale deduksjonsspillet

HQ

Etter et tidligere samarbeid mellom Capcom og utvikleren InnerSloth, der Among Us og Ace Attorney kom sammen for å bringe Miles Edgeworth til det sosiale deduksjonsspillet, slår de to seg nå sammen igjen for en ny crossover mellom de to spillseriene.

Denne gangen bringer samarbeidet Phoenix Wright til Among Us i form av to kosmetikkprodukter til spillet som inkluderer Phoenix Wrights hår og Phoenix Wrights drakt. Det spennende med denne crossoveren er at kosmetikken er gratis, og for å gjøre krav på dem trenger du bare å logge inn på Among Us før 17. mars kl. 18:00 GMT/19:00 CET.

InnerSloth avslutter kunngjøringen sin med: "Du vil være forpliktet til rettferdighetens ånd (og forhåpentligvis bedre til å lyve og konstruere alibier) med disse nye trådene."

Kommer du til å få tak i disse Ace Attorney-godbitene?