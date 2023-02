Among Us ser ut til å krysse over med Destiny 2

HQ

Det ser ut til at det neste spillet som mottar noen Destiny 2 kosmetikk vil være InnerSloths sosiale fradragsspill, Among Us. Som ertet på Twitter nylig, sier bildet: "Eyes up, Crewmate", som ser ut til å være et ordspill på Commander Zavala's ikonisk slagord i Destiny 2 av "Eyes up, Guardian".

Mens vi venter på bekreftelse og en skikkelig avsløring av denne crossoveren, med det siste This Week at Bungie blogginnlegget før Destiny 2: Lightfall lanseres senere i dag, kan vi høre mer snart, og kanskje til og med se om Among Us kosmetikk kommer i Destiny 2, på samme måte som Assassin's Creed og Fortnite crossovers fra de to siste sesongene av spillet som tilbys.

Uansett, ta en titt på teaserbildet nedenfor og gi oss beskjed om hvilke Destiny 2 tegn du kan få øye på.