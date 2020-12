Among Us sitt massive kart vist frem - kommer til Xbox Game Pass

Du ser på Annonser

Vi visste allerede at Innersloth ville vise frem det neste Among Us-kartet under nattens The Game Awards, men utviklerne hadde enda mer på lur.

Litt tid må jeg uansett få lov til å nevne Among Us sitt kommende kart, for The Airship ser virkelig enormt ut med stiger, svevende plattformer og mer, så det er ikke rart at vi vil få velge hvilket rom å starte i etter hvert møte. Traileren vi har fått viser også frem noen av de nye gjøremålene vi må ta oss av, mens utviklerne hinter til at enda mer er på lur når kartet blir tilgjengelig tidlig neste år.

Nyhetene stopper uansett ikke der, for samtidig kan Microsoft avsløre at Among Us kommer til PC-utgaven av Xbox Game Pass "snart".