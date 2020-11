Among Us sitt nye kart og forbedringer nærmer seg

Du ser på Annonser

Man vet liksom at et spill plutselig har blitt ekstremt populært når utviklerne bestemmer seg for å kansellere en planlagt oppfølger slik at de i stedet kan forbedre originalen og heller få den spillerbasen til å vokse. Dessverre fører ofte flere spillere til flere juksemakere også, noe Among Us helt klart har fått merke. Den gode nyheten er at arbeidet med antijukse-systemer og lignende ikke stopper InnerSloth fra å jobbe med nytt innhold også.

Utviklerne har tatt til Steam for å fortelle at de ikke bare vil finne flere måter å både vanskeliggjøre og oppdage juksere på, men har en rekke andre endringer og forbedringer på lur fremover. Blant annet kan de si at det etterlengtede kontosystemet blir tilgjengelig en gang i desember. Det vil ikke ha så mange funksjoner i starten, men det skal være en start for noen større planer.

Når vi snakker om større har vi fått bittelitt informasjon om det neste kartet også. Dette Henry Stickmin-inspirerte kartet skal bli spillets største, og vil introdusere en rekke nye oppgaver og muligheter både for hardtarbeidende folk og bedragere. Dessverre ønsker de fortsatt ikke å si noen om når det vil være klart siden de ikke ønsker å skuffe med eventuelle utsettelser.

Samtidig kan de fortelle at dagens oppdatering blant annet lar dere gjøre stemmeavgivninger anonyme, fjerne fremgangsmåleren og et par andre ting som nok vil øke pulsen til mange noen ekstra hakk.