Among Us' store indie-crossover Cosmicube har startet

HQ

Vi rapporterte nylig om nyheten om at Among Us var i ferd med å lansere et massivt indie-crossover-event. Nå er denne begivenheten avslørt, og den bringer en hel rekke fantastiske indietitler til det sosiale deduksjonsspillet som kosmetiske gjenstander.

Untitled Goose Game, Undertale, Crypt of the Necrodancer, Celeste, Castle Crashers, Alien Hominid og A Hat in Time er alle med som en del av den store indie-crossoveren, og for å få tilgang til alle disse godbitene trenger du bare å bruke 7000 bønner.

Crossoveren Indie Cosmicube er tilgjengelig i Among Us akkurat nå, og vil forbli i tittelen frem til 28. februar, så du har god tid til å bestemme deg for om dette er kosmetikkpakken for deg.