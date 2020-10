Among Us var det mest nedlastede spillet i hele september

Du ser på Annonser

Om det så er Gang Beasts, Untitled Goose Game eller Fall Guys: Ultimate Knockout, så vet man aldri hva den neste kulthiten blir, og takket være mange store streamere på blant annet Twitch, har spillet Among Us sin popularitet skutt til været den siste tiden.

Dette har gjort at det relativt lille spillet fra utvikleren InnerSloth har gått hen og blitt et av de mest populære spillene i verden, og nye tall viser at det var det mest nedlastede spillet i september. Dette fremgikk i den seneste undersøkelsen foretatt av Sensor Tower (via (via GamePur). I september alene ble spillet lastet ned hele 83,3 millioner ganger, og det er kun via Google Play Store og AppStore.

Det er 40 ganger flere nedlastninger enn i september 2019, så det har virkelig skjedd noe det siste året.

Nedenfor finner du en video fra da vi samlet flere av Gamereactor-redaktørene og spilte det sammen.