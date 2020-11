Du ser på Annonser

Tidligere i dag kunne Geoff Keighley annonsere de ulike nominasjonene til The Game Awards, men "Årets spill"-kåringer er ikke det eneste spennende som skal skje natt til 11. desember. I kjent stil kan vi også glede oss til en rekke annonseringer og avdukinger, og allerede nå vet vi en av dem.

InnerSloth kan bekrefte at de i alle fall skal vise frem Among Us sitt neste kart under The Game Awards, og har i samme slengen gitt oss et bilde som en slags smakebit.