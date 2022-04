Among Us VR kommer i slutten av 2022

HQ

Virtual Reality-utgaven av fenomenet Among Us vil ikke bli klart før på slutten av året. Det kunngjorde utviklerne i går under Meta Quest Showcase. Tittelen, som utgis på både Quest 2 og Rift/S, ber 4 til 10 personer om å enten jobbe sammen eller forråde resten i det uhyre populære spillkonseptet, men nå i førsteperson og VR.

Det ble også annonsert et samarbeid mellom utgiveren Schell Games (som nylig ga ut de anerkjente Until You Fall og I Expect You To Die 2) og Meta "om tre prosjekter til" som vil bli annonsert i fremtiden.