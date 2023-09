Among Us VR kommer til PS VR2

HQ

Innersloth har nettopp bekreftet at Among Us vil komme til enda en plattform. Etter å ha debutert som VR-tittel med Among Us VR-utgaven vil spillet nå legge til PS VR2 på listen over tilgjengelige plattformer en gang i fremtiden.

Det finnes ingen fast utgivelsesdato for tittelen på Sonys nyeste VR-system, men vi har fått vite at den kommer, og vil koste £9,99 / €9,99.

4-10 spillere vil kunne spille på to kart og bruke de mange funksjonene som ble introdusert i de andre VR-utgavene av spillet, inkludert nærhetschat, 3D-kosmetikk, sikkerhets- og modereringsverktøy, crossplay, tilpassede lobbyinnstillinger og mer.

Se kunngjøringstraileren for PS VR2-utgaven nedenfor.