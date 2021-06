Among Us-nugget solgt for over 830,000 kroner

Du ser på Annonser

Enkelte ganger må man bare skrive om hvor sprø denne verdenen vi lever i er, og dagens utvalgte er et prakteksempel på dette.

For da en person fant en kylling-nugget som lignet på en Among Us-figur i BTS Combo-menyen sin i slutten av mai bestemte vedkommende seg for å legge den ut på Ebay i håp om å få noen kroner. Noen kroner ble det, for etter 184 bud har aksjonen blitt avsluttet med et vinnerbud på 99,997 dollar (altså omtrent 830,000 kroner). Dette altså for én nugget som har en form som kan minne om Among Us. At den er pakket i vakuum og fryst er jo hyggelig nok, men det får da være måte på...