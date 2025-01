Amplitude kunngjør Endless Legend 2 med tidlig tilgang veldig snart

Amplitude Studios har kunngjort Endless Legend 2, den neste delen i fantasystrategiserien. Takket være tilbakemeldinger og erfaringer siden utgivelsen av det første spillet og strategitittelen Humankind, har teamet vært i stand til å utdype systemene sine for å tilby et utvidet univers, med flere fraksjoner, scenarier og en enda mer episk historie.

Havverdenen Saiadha er i stadig endring og utvikling, med nye øyer, monstre og værelementer som dukker opp. I denne stadig skiftende settingen er det valgene som teller, og spillerne vil legge ut på eventyr for å erobre nye territorier, vinne erfaring og etablere relasjoner med andre fraksjoner, enten som allierte eller fiender.

For å kunne utforske Endless Legend 2 før alle andre, har studioet gjeninnført sitt Insiders-program, der registrerte spillere kan bli valgt ut til å få en tidlig smakebit av spillet fra 30. januar. Du kan registrere deg for programmet her.

Mens vi venter på lanseringen av Endless Legend 2 Early Access, kan du sjekke ut teaser-traileren nedenfor.