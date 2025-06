Amplitudes Endless er det neste spillet som skal adapteres til en TV-serie

HQ

IP-gullrushet fortsetter på film- og TV-fronten. Det føles som om det nesten hver eneste dag annonseres et nytt prosjekt som avslører en intensjon om å bringe et berømt spill til kinoer eller strømmetjenester. Det neste på denne listen dreier seg om det franske Amplitude Studios, som nylig ble uavhengige etter å ha forlatt Sega tilbake i november 2024, og det er deres Endless -franchise som skal tilpasses.

I en pressemelding får vi vite at produksjonsselskapet Passion, nærmere bestemt det parisiske studioet, leder arbeidet med en animert serie basert på Endless -universet. Den vil ikke være basert på et enkeltstående prosjekt i franchisen, men vil snarere "utdype den verdenen og bringe den til live i et nytt format, som forbinder spillene og episodisk historiefortelling i en sammenhengende, langsiktig visjon."

For de som ikke er klar over Passions tidligere animerte erfaring, har studioet jobbet med Love, Death + Robots og Apple TV+ førskoleserien Not a Box, som debuterer 13. juni.

I en kommentar til filmatiseringen av Endless sier Amplitudes administrerende direktør og medgrunnlegger Romain de Waubert de Genlis "Endless er et univers vi har formet med lidenskap i årevis, hånd i hånd med samfunnet vårt. Å se det ta et nytt sprang fremover gjennom dette partnerskapet med Passion Pictures er virkelig en drøm som går i oppfyllelse. Vi er stolte av dette samarbeidet og gleder oss til å se eventyret komme til live i et helt nytt format."

Premieredatoen for prosjektet er uklar, og det er også uklart hvor det vil debutere. Det blir sannsynligvis på en strømmeplattform, men spørsmålet er hvilken...