Amsterdam blir en slagmark mellom palestinske supportere og Maccabi Tel Aviv-fans

Torsdagens fotballkamp i Amsterdam mellom det lokale laget Ajax og Maccabi Tel Aviv endte i opptøyer, med over 60 arrestasjoner og inngripen fra Nederlands statsminister og til og med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som har sendt et fly for å evakuere sine borgere. 5 personer ble sendt til sykehus, og rundt 30 fikk mindre skader.

Kampen på Johan Cruyff Arena gikk fredelig for seg, og endte 5-0 til bortelaget. Ifølge El País brøt imidlertid israelske fans det minuttet med stillhet som ble holdt før kampstart til støtte for ofrene for flommen i Valencia. Spania er et av få land i Vest-Europa som anerkjenner staten Palestina.

På sosiale medier kan man se Maccabi-fansen synge anti-palestinske sanger før kampen. Etter kampslutt ble Maccabi-fansen overfalt på ulike steder i byen og banket opp. Byen ble en kampsone.

Ifølge politiet var det rundt 2 600 Makkabi-fans i byen. Det ble rapportert at taxisjåfører var involvert i angrepet, og noen sier at angrepet på israelske besøkende virket organisert. Andre rapporter sier at israelske besøkende rev ned og brente palestinske flagg.

Amsterdams ordfører Femke Halsema mener opprørerne organiserte seg selv via Telegram, og sa at det var et ekko av pogromer, organiserte angrep mot en etnisk gruppe, særlig jøder.

Rådhuset, som ikke tillot pro-palestinske demonstranter å demonstrere ved siden av stadion, sa at "antisemittiske, hatefulle opprørere og kriminelle i går og i natt har angrepet jødiske besøkende som besøker byen vår".