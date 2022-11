Amy Adams spiller gjerne Lois Lane igjen i neste Superman

HQ

Hvis du elsker superhelter, har du sikkert fått med deg at Henry Cavill skal spille Superman igjen. Selv om den neste filmen ikke er avslørt ennå, kan vi anta at DC for tiden jobber med manuset og leter etter de rette personene til filmen.

Cavill har ikke spillt Superman siden 2017s Justice League, da med Amy Adams ved sin side som kjærlighetsinteressen Lois Lane. Så siden Cavill kommer tilbake, vil man jo anta at Adams også kommer tilbake, spesielt siden det så ut som de var i ferd med å starte en familie sammen. Men har hun lyst?

Da Adams ble spurt av Variety om hun ønsket å spille Lois Lane sammen med Cavill i den neste Superman-filmen, avslørte hun at hun ikke har blitt spurt ennå, men antyder at hun gjerne vil det - selv om hun ikke ville blitt sur heller om andre fikk æren i stedet for henne:

"They haven't spoken to me about it. If it's me, great. If it's somebody else, the role of Lois has been filled by so many wonderful actresses in the past so I'll support whatever direction they go."

Hun la også til det stort sett alle vi andre allerede tenker:

"I'm thrilled for [Cavill]. He's such a wonderful Superman so I'm very excited for him."

Vil du se Amy Adams som Lois Lane igjen, eller er det noen andre du synes passer bedre?