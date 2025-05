Amy Poehler viser endelig traileren til Parks and Recreation, en falsk spinoff-serie

HQ

Parks and Recreation fremstår selv i dag som en av de fineste sitcomene, da hver episode og sesong gjennom sine syv sesonger så ut til å fortsette å fungere og tilby underholdning av høyeste kvalitet. Selv om det er usannsynlig at skuespillerne og mannskapet kommer til å jobbe sammen igjen for å lage flere Parks and Rec, da de filmet serien for mange år siden, kom de også sammen for å bruke produksjonsstedet Parks and Rec til å lage et falskt spinoff-prosjekt som ble kjent som Philly Justice.

I hovedsak er Leslie Knope og Ron Swanson og resten av Pawnee-regjeringsgjengen borte, og i stedet blir vi introdusert for et høytflyvende crew av advokater som opererer i Philadelphia. Kjernegalleriet er med, og i stedet for å ha en mer bærende rolle som i Parks and Rec, er Kathryn Hahn en av hovedpersonene denne gangen, noe som gir en parodiserie som rett og slett ser morsom ut.

Det er liten eller ingen sjanse for at Philly Justice noen gang vil bli laget ordentlig, men det finnes en teaser av hvordan den så ut, og Parks and Rec -fans med ørneøyne har lagt merke til mange av de samme kulissene og til og med kostymene. Leslie Knope selv, Amy Poehler, har nylig gått til podcasten Good Hang for å dele en smakebit av Philly Justice traileren, som hun ser samtidig med Rashida Jones, Adam Scott og Dylan McDermot.

Du kan se Philly Justice traileren nedenfor, fra tidsstempelet 1:08:18.