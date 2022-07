Ana de Armas: Det er ikke behov for en kvinnelig Bond

HQ

Et av høydepunktene i den siste James Bond-filmem, No Time to Die med Daniel Craig, var utvilsomt Ana de Armas utrolig kule hemmelige agent Paloma. Hun ble nylig intervjuet av The Sun om James Bond, der diskusjonen naturligvis førte til spørsmålet om hvem som skal spille Bond etter Daniel Craigs exit.

Noen har foreslått at det burde være en farget person eller kanskje en kvinne, noe som ville etterlate den originale karakteren som Ian Fleming en gang skapte bak seg. Armas ser imidlertid ut til å være uenig i dette, men vil gjerne ha større vekt på bedre kvinneroller i serien i fremtiden:

"Det er ikke behov for en kvinnelig Bond. Det burde ikke være behov for å stjele noen andres karakter, du vet, for å ta over. Dette er en roman, og den leder inn i denne James Bond-verdenen og denne fantasien om det universet der han er."

Hun fortsetter med å forklare hvordan kvinnelige roller kan forbedres i Bonds univers:

"Det jeg ønsker er at kvinnerollene i Bond-filmene, selv om Bond vil fortsette å være en mann, bringes til live på en annen måte. At de får en mer betydelig del og anerkjennelse. Det er det jeg synes er mer interessant enn å snu ting."

