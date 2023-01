Ana de Armas kan bli med Henry Cavills Warhammer 40,000-prosjekt

HQ

Henry Cavill og Amazons kommende prosjekt satt i Warhammer 40,000-universet kan inneholde en annen megastjerne i Ana de Armas, hvis samtalene går bra.

Dette er ifølge Giant Freakin Robot, som rapporterer at Knives Out, Bladerunner 2049 og Blonde -stjernen ville ta på seg en ukjent rolle, men med tanke på at vi heller ikke vet hvem Cavill skal spille, er dette ikke akkurat overraskende.

Detaljene er fortsatt overraskende lette på serien, og Ana de Armas potensielle engasjement gir oss ikke mye mer hint om hva det faktisk kan handle om. Med Warhammer 40,000 som en så bred setting, er det flere forskjellige retninger en historie i den kan gå.

Hvis Ana de Armas blir involvert i showet, vil dette sannsynligvis trekke enda flere øyne til det etter at Cavills engasjement ble kunngjort. Dette betyr bare mer press for Amazon for å leve opp til forventningene til Warhammer 40,000s fanbase.