Ana er Overwatch 2 s mest populære helt

Overwatch 2 er nå ett år gammelt. For å feire spillets ettårsjubileum har Blizzard nå delt en infografikk som viser noen av spillernes spillevaner, inkludert den mest populære helten, timer brukt på Prop Hunt, høyeste Battle Pass-nivå og mer.

Infografikken viser at Ana er spillets mest spilte helt, og at over 573 000 timer har blitt brukt i Prop Hunt. I tillegg til dette har over 26 millioner spillere blitt knust av en D.Va mech, 32 billioner mennesker har blitt buopet av enten Lucio, Brigitte eller Winston, Pharah-spillere har tilbrakt over 146 000 dager i luften, Bob har blitt tilkalt for å gjøre noe over 182 millioner ganger, og en eller annen galning klarte å nå nivå 1058 på et av battle pass-ene - som fortsatt er det høyeste nivået som noen gang er nådd av en Overwatch 2-spiller.

Vi får se hvordan denne statistikken utvikler seg i løpet av de neste 12 månedene, når Overwatch 2 nærmer seg toårsjubileet.