Anaconda (2025)

Det er en scene i de første ti minuttene av Anaconda som faktisk ga meg håp. Jack Black spiller en mislykket filmskaper som nå "regisserer" bryllupsvideoer, og som er deprimert fordi han ikke kunne oppfylle drømmene sine. På bursdagen hans gir barndomsvennen hans, spilt av Paul Rudd, ham en videokassett med en kort hjemmelaget skrekkfilm de spilte inn på video da de var tenåringer: den er billig og sjofel, men fylt med sjarm og ekte gode intensjoner.

Handlingen i denne meta-remaken av Anaconda er at den samme vennegjengen, som nå er voksne med kjedelige liv og stort sett mislykkede karrierer, bestemmer seg for å spille inn en nyinnspilling av Anaconda "geriljastil" i jungelen. Det er en smart idé, men sluttresultatet føles som å se den amatørfilmen karakterene spilte inn da de var barn, men "på ordentlig", med middelaldrende mennesker og i 90 minutter. Det er ikke lenger sjarmerende, det er pinlig.

Anaconda, filmen fra 1997 med Jennifer Lopez, Ice Cube og Jon Voight i hovedrollene, ble en kultklassiker på grunn av sine oppriktige B-film-ambisjoner, men ærlig talt var den ikke et særlig godt utgangspunkt for en nyinnspilling. Sony gjorde et smart valg ved å gjøre nyinnspillingen til en film om folk som faktisk prøver å lage en nyinnspilling av Anaconda ... og finner en ekte kjempeanakonda. Utførelsen er imidlertid så mislykket (selv etter Sony Pictures' standarder) at det på en eller annen måte får oss til å sette mer pris på originalen.

Jack Black og Paul Rudd gjør akseptable prestasjoner her, men karakterene er så dårlig skrevet og tar så mange dumme avgjørelser at de aldri føles som ekte mennesker med ekte følelser, og høres mer ut som karakterer fra en Saturday Night Live-sketsj, bare forlenget med 90 minutter. Det verste av alt er at det knapt finnes noen kjemi mellom dem eller de andre medlemmene av gruppen, Steve Zhan og Thandiwe Newton, til tross for at filmen legger stor vekt på deres vennskap som filmens bærebjelke, det eneste som holder denne rekken av gags oppe.

Regissøren, Tom Gormican, har tidligere regissert The Unbearable Weight of Massive Talent, en morsom og sunn film om et narkotikakartell spilt av Pedro Pascal som blir venn med Nicolas Cage, som spiller seg selv. Den filmen var morsom og lettbent, ikke noe å skrive hjem om, men den fungerte definitivt fordi den visste hvordan den skulle balansere parodien og popreferansene med karakterkonstruksjon og -utvikling slik at vi faktisk brydde oss om dem.

Anaconda prøver akkurat det samme, men mislykkes fullstendig fordi karakterene ikke føles ekte og gagsene ikke er morsomme, noe som gjør filmen lite fornøyelig. Selv om Anaconda for det meste er en parodi (med til tider ekstremt lange gags), prøver den andre ganger å få deg til å bry deg om karakterene. Men blandingen fungerer aldri, og tonen er inkonsekvent: den er ikke spesielt voldelig eller skitten, men den er tydeligvis ikke en barnefilm som Jumanji eller Ghostbusters, så hvem er den egentlig for?

Anaconda er ikke en parodi på monstersjangeren, det er en unnskyldning for ikke å prøve

Selv om det var en smart idé i utgangspunktet, kaster Anaconda også bort hele "film i en film"-premisset: Det tjener til noen (svært få) smarte metagags og noen milde, men morsomme slag mot Sony og Hollywood-industrien, men det ender opp med å bli en distraksjon for å dekke over det faktum at de ikke ante hvordan de skulle lage en god og ekte monsterfilm. Ja, kjempeslangen dukker opp og spiser folk, og noen ganger ønsket jeg at jeg så en ekte nyinnspilling av Anaconda, i stedet for denne merkelige og lite morsomme unnskyldningen for å kapitalisere på en av deres verste IP-er.

Anaconda (2025) Anaconda er et mislykket eksperiment for Sony, og et veldig trist forsøk på å tilby en alternativ blockbuster til Avatar denne julesesongen. De prøver å balansere på en tynn linje mellom slapstick-parodi og feel-good-komedie, men bommer på begge sider: den er ikke morsom, den er ikke rørende, den er ikke smart, og den er absolutt ikke en god monsterfilm hvis du er interessert i slike ting. Se originalen, eller la være: Du går ikke glipp av mye hvis du ignorerer Anaconda helt og holdent.