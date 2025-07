Analogues N64-lignende konsoll har blitt forsinket nok en gang

HQ

Hvis du håpet å få din moderne N64-lignende konsoll av Analogue denne måneden, som tidligere ble lovet, har vi noen dårlige nyheter, da det ikke vil skje lenger. Maskinvareprodusenten har utsatt Analogue 3D nok en gang, og årsaken denne gangen skyldes de nylige tollendringene som har blitt innført av USA, og som nå påvirker mange asiatiske land.

Som bekreftet i et innlegg på sosiale medier, forklarer Analogue:

"Etter forrige ukes plutselige tollendringer vil Analogue 3D nå begynne å sendes neste måned.

"Vi absorberer kostnadene - din forhåndsbestillingspris forblir den samme. Ingen ekstra kostnader.

"I slutten av august er ventetiden over: anmeldelser går live med alt vi har spart til dette øyeblikket.

"Vi har lagt alt inn i Analogue 3D - og vi gleder oss til at du skal få se det selv."

Det interessante er at det fortsatt ikke er noen fast utgivelsesdato, men bare "sent i august". Forhåpentligvis er dette siste gang maskinvaren blir forsinket, ettersom mange har ventet på enhetene sine en stund, selv etter å ha lagt ned hundrevis av pund for å sikre seg et system som en del av forhåndsbestillingskampanjen.