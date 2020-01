Analyse: Netflix vil bruke over 150 milliarder kroner på innhold i 2020

Netflix visste godt for en del år siden at de ikke ville ha streamingmarkedet for seg selv så lenge, så derfor investerte de mange, mange milliarder i originalt innhold, og det har vært med på å fastholde tjenestens posisjon som markedsleder i lang tid. Dette ser det ut til at de vil fortsette med, da en analyse antar at de vil bruke over 150 milliarder kroner på innhold.

Som det kommer frem hos Variety brukte Netflix omtrent $15.3 milliarder på innhold i 2019, men dette tallet forventes å økes til $17.3 milliarder i år. Dette ekstremt høye tallet betyr dog ikke at Netflix er i vanskeligheter, og BMO Capital Market's Dan Salmon tror at Netflix kommer til å vise solide finansresultater den 21. januar.

Men han slår samtidig fast at Netflix ikke blir den kronede vinner av den såkalte "streaming wars", for det er plass til flere markedsledere på samme tid.

"We continue to believe the 'streaming wars' narrative is false and there will be multiple winners in global streaming."