Analytiker mener at Animal Crossing: New Horizons vil være blant de tre beste lanseringene på Switch hittil

I forrige uke ankom Animal Crossing: New Horizons endelig, og selv om folk ikke går så mye ut i disse dager, og mange butikker holder stengt, så ser det ikke ut til at dette har gått negativt utover Nintendos nye spill - faktisk tvert i mot.

Analytiker Benji-Sales, som ofte kikker på amerikanske og globale salgstall, har sittet med noen tidlige salgsprognoser for spillets prestasjon i helgen, og er tilsynelatende meget imponert. Via Twitter skriver han følgende:

"Remember when I predicted Top 5 Switch launch. That was probably too low. More likely Top 3 biggest launch. Impossible to say for sure without seeing digital .Animal Crossing New Leaf was the previous best selling Animal Crossing games. Hitting over 12 million sold lifetime. I expect now New Horizons will be over 12 million shipped within the next few months."

Store ord - vi forventer konkrete salgsrapporter innen de neste 24 timene.