Analytiker mener at den nye iPhone SE kan starte på $299

Selv om nyere iPhone-modeller gjennom årene har steget i pris, så introduserte de for noen år siden iPhone SE, som en slags måte å tilby en relativt billig mobil til massene. Her tok de ibruk et eldre chassis, men fylte det med moderne komponenter.

Alle rykter peker mot en ny iPhone SE ved en begivenhet i mars, og denne kan bli billig - virkelig billig. Via TechRadar sier Loop Capital Markets' John Donovan at han estimerer at prisen på SE vil bli senket, og at vi kan se introduksjonspris på rundt $299.

Det vil i så fall være et prisfall på $100 sammenliknet med introduksjonsprisen til den forrige SE-modellen. Dog sier ryktene også at den nye SE vil bruke samme iPhone 8-aktige chassis med TouchID, og en ganske liten skjerm.