Analytiker: PlayStation 5 kan ende opp med å koste over 999 dollar

Denne generasjonen har vært helt unik på flere måter, ikke minst gjennom den første hybridkonsollen, men PlayStation 5 og Xbox Series X/S ble lansert under en pandemi, Russland startet en krig som fikk store konsekvenser for verdenshandelen, inflasjonen har vært skyhøy, PC har nå full støtte fra både Microsoft og Sony, og de to sistnevnte (hovedsakelig Microsoft) har begynt å utgi spill på konkurrentenes formater.

En annen stor forskjell er at konsollene ikke har blitt satt ned i pris, slik man vanligvis gjør, men tvert imot har økt i pris. PlayStation 5 og Xbox Series X ble kritisert for å være dyre da de ble lansert, men de som kjøpte dem ved lanseringen, sparte faktisk penger.

Nylig kunne vi fortelle at Sony er på farten med nok en prisøkning for PlayStation 5, og kanskje blir det ikke siste gang. MST Financial analytiker David Gibson skriver på X om den amerikanske regjeringens tollsatser, og forklarer at de risikerer å føre til en prislapp på over 999 dollar for Sonys konsoll fordi de er produsert i Kina :

"Sony har 90% + fra Kina, og prisen vil sannsynligvis stige til $ 999 +"

President Trump har nylig begynt å vakle litt på de kinesiske tollsatsene, som risikerer å bli en veldig dyr avtale for amerikanske forbrukere, så forhåpentligvis blir det ikke så dyrt å kjøpe en konsoll, men MST Financial kan sine ting, så risikoen bør tas på alvor. Selv om tollsatsene i teorien bare gjelder USA, har vi sett tegn til at utgiverne sprer kostnadene noe for å unngå at prisgapet mellom USA og resten av verden blir for stort, noe som betyr at vi indirekte er med på å betale tollsatsene deres. I verste fall risikerer vi å måtte betale minst 999 dollar for en PlayStation 5, noe som også kan påvirke oss.