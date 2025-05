Analytiker: Sony forventes å øke PS5-prisene snart

HQ

Etter at Xbox nylig økte prisene på både konsoller og spill, forventes det nå at Sony vil følge etter med prisøkninger på både Playstation 5 og den kommende Pro-modellen. Analytikere spår at prisen kan øke med så mye som $ 100- $ 200, noe som vil gjøre Playstation 5 Pro til en av de dyreste konsollene som noen gang er utgitt. Dette kommer fra David Gibson hos MST Financial, som skrev :

"Xbox X-maskinvareprisøkning på rundt US $ 100, betyr sannsynligvis at MSFT bærer noe av tollkostnadene. (Kina-tariffen er 145%, men antar sannsynligvis at den normaliseres til 40% eller så). Vil Sony gjøre det samme og ta en fortjeneste hit? Usannsynlig, PS5 prisøkning sannsynligvis US $ 200 + i USA i mai.

Dette kan bety at Pro-versjonen kan ende opp med å koste godt over 900 dollar, og Sony forventes også å øke spillprisene - akkurat som Xbox og Nintendo - til 80 dollar. Sony har ennå ikke offisielt bekreftet disse prisøkningene, men med tanke på den nåværende trenden i bransjen, virker det sannsynlig at de snart vil gjennomføre dem.

Vår mening? Ærlig talt, det suger. Å presse konsollprisene forbi $ 900 er latterlig, spesielt når vi fremdeles er midt i debatter om spillverdi, live service-utmattelse og oppblåste deluxe-utgaver. Jada, maskinvarekostnadene stiger og tariffer kompliserer ting, men det føles som om de store aktørene overfører all vekten på forbrukeren uten å tilføre proporsjonal verdi.

PS5 Pro er kanskje et kraftverk - men med mindre den kommer med oppgraderinger av ytelse eller funksjoner som tar kjepper i hjulene, er det vanskelig å selge den til over 900 dollar. Spesielt når midtgenerasjonsoppdateringer pleide å være en luksus, ikke en nødvendighet.

Er du personlig fortsatt interessert i PS5 Pro til den prisen?