Analytiker spår at et $ 100 Grand Theft Auto VI kan ha en positiv innvirkning på bransjen Det vil øke den typiske prisen på et stort videospill med rundt 30 dollar.

HQ Det er ingen tvil om at det etterlengtede neste kapittelet i Rockstars spillserie har kostet en formue å utvikle, noe som mest sannsynlig vil gjenspeiles i prislappen når spillet er tilgjengelig i butikkene. Men ifølge en rapport utarbeidet av analytikeren Matthew Ball, kan det ha en positiv innvirkning på bransjen hvis Rockstar velger å ta minst 100 dollar for Grand Theft Auto VI. Dette vil helt klart bryte normen og den nåværende prisbarrieren på rundt 70 dollar og oppmuntre andre utviklere til å følge samme trend, noe som i sin tur kan bidra til å øke inntektene i bransjen. Noe Matthew mener er nødvendig etter den nedgangen vi har sett de siste årene. Andre metoder som å lansere dyre spesialutgaver, sesongkort eller mikrotransaksjoner er ikke lenger nok i Balls øyne, og analytikeren mener at en prisøkning rett og slett er nødvendig for å kompensere og balansere de eskalerende utviklingskostnadene, samt gi bransjen vind i seilene og øke veksten. Hva tror du Grand Theft Auto VI kommer til å koste, og hva synes du om dagens prising av spill? Er det for billig eller for dyrt?