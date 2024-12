Andor er det dyreste Star Wars-prosjektet noensinne

HQ

Etter The Acolyte skulle man tro at Disney kanskje ville tenke på å bruke litt mindre penger på Star Wars. I stedet avslørte de bare at beløpet brukt på Andor gjør det til det dyreste Star Wars-prosjektet gjennom tidene.

I følge data fra Forbes har Andor totalt kostet 645 millioner dollar å produsere, og sesong 2 kostet hele 290,9 millioner dollar. Denne kostnaden forventes til og med å stige, ettersom Andor ikke bare ble spilt inn i fjor, men også var under innspilling fra november 2022 til sommeren 2023, da den ble utsatt på grunn av streikene.

Selv om mange kanskje vil se på disse utgiftene som et sjansespill, er Andor et av de få Star Wars-prosjektene som kan betraktes som en dødsgaranti fra Disneys side. Det er en enorm hype rundt tilbakekomsten, og det blir hyllet av både fans og kritikere.

Andor vender tilbake til skjermene våre i april 2025.