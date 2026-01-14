nyheter
Sinners
Andor og Sinners vinner stort på Rotten Tomatoes Awards 2025
De gylne tomatene er delt ut, og markerer det beste av det beste innen film og TV i løpet av det siste året.
Flytt deg Golden Globes, den virkelige prisutdelingen er her. Rotten Tomatoes har offisielt avslørt vinnerne av sin årlige Rotten Tomatoes Awards, der aggregator-nettstedet ser ut til å feire og sette søkelyset på de beste filmene og TV fra det siste kalenderåret, og overrekke de utmerkede prosjektene illustrerende Golden Tomatoes trofeer.
Selv om det har vært en hel haug med vinnere, er de store vinnerne utvilsomt Sinners og Andor, som begge vant flere trofeer og også hevdet de respektive prisene for beste TV og film.
Når det gjelder den fullstendige listen over vinnere, sjekk ut dette nedenfor.
- Beste film Sinners
- Beste film med begrenset lansering - Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
- Beste TV-serie - Andor
- Beste nye serie - Pluribus
- Beste tilbakevendende serie - Andor
- Beste antologi eller begrensede serie - Adolescence
- Beste action- og eventyrfilm - One Battle After Another
- Beste animasjonsfilm - Zootropolis 2
- Beste komediefilm - Den nakne pistolen
- Beste dokumentarfilm - Den perfekte nabo
- Beste dramafilm - Sentimental Value
- Beste skrekkfilm - The Perfect Neighbour Sinners
- Beste internasjonale film - Sentimental Value
- Beste musikalfilm - KPop Demon Hunters
- Beste mysterie- og thrillerfilm - Black Bag
- Beste romantiske film - Pillion
- Beste sci-fi og fantasy-film - Companion
- Beste animerte serie - Lang historie kort
- Beste action- og eventyrserie - Reacher
- Beste komedieserie - The Studio
- Beste dramaserie - Adolescence
- Beste historiske serie - Wolf Hall
- Beste skrekkserie - Alien: Earth
- Beste krim- og thrillerserie - Task
- Beste sci-fi- og fantasyserie - Andor
- Fan-favorittfilm - Fan-Favourite Movie Sinners
- Fan-favoritt actionfilm - Superman
- Fan-favoritt animasjonsfilm - Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Infinity Castle
- Fan-favoritt konsertfilm - Ateez World Tour
- Fan-favoritt dramafilm - Downton Abbey: The Grand Finale
- Fan-favoritt familiefilm - Hvordan trene dragen din
Var det noen filmer eller TV-serier som du mener ble snytt på Golden Tomatoes i år?