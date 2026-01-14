Andor og Sinners vinner stort på Rotten Tomatoes Awards 2025

HQ

Flytt deg Golden Globes, den virkelige prisutdelingen er her. Rotten Tomatoes har offisielt avslørt vinnerne av sin årlige Rotten Tomatoes Awards, der aggregator-nettstedet ser ut til å feire og sette søkelyset på de beste filmene og TV fra det siste kalenderåret, og overrekke de utmerkede prosjektene illustrerende Golden Tomatoes trofeer.

Selv om det har vært en hel haug med vinnere, er de store vinnerne utvilsomt Sinners og Andor, som begge vant flere trofeer og også hevdet de respektive prisene for beste TV og film.

Når det gjelder den fullstendige listen over vinnere, sjekk ut dette nedenfor.



Beste film Sinners



Beste film med begrenset lansering - Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery



Beste TV-serie - Andor



Beste nye serie - Pluribus



Beste tilbakevendende serie - Andor



Beste antologi eller begrensede serie - Adolescence



Beste action- og eventyrfilm - One Battle After Another



Beste animasjonsfilm - Zootropolis 2



Beste komediefilm - Den nakne pistolen



Beste dokumentarfilm - Den perfekte nabo



Beste dramafilm - Sentimental Value



Beste skrekkfilm - The Perfect Neighbour Sinners



Beste internasjonale film - Sentimental Value



Beste musikalfilm - KPop Demon Hunters



Beste mysterie- og thrillerfilm - Black Bag



Beste romantiske film - Pillion



Beste sci-fi og fantasy-film - Companion



Beste animerte serie - Lang historie kort



Beste action- og eventyrserie - Reacher



Beste komedieserie - The Studio



Beste dramaserie - Adolescence



Beste historiske serie - Wolf Hall



Beste skrekkserie - Alien: Earth



Beste krim- og thrillerserie - Task



Beste sci-fi- og fantasyserie - Andor



Fan-favorittfilm - Fan-Favourite Movie Sinners



Fan-favoritt actionfilm - Superman



Fan-favoritt animasjonsfilm - Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Infinity Castle



Fan-favoritt konsertfilm - Ateez World Tour



Fan-favoritt dramafilm - Downton Abbey: The Grand Finale



Fan-favoritt familiefilm - Hvordan trene dragen din



Var det noen filmer eller TV-serier som du mener ble snytt på Golden Tomatoes i år?