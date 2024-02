Andor: Sesong 2 kan komme senere i år likevel

Sent i fjor rapporterte vi at det så ut til at vi ikke ville få følge Andors nye eventyr i sesong to i år, ettersom Disney hadde fjernet serien fra utgivelsesplanen for 2024. Heldigvis ser det ut til å være håp (passende nok siden håp er en viktig del av Star Wars), ettersom en av hovedrolleinnehaverne i serien tror at den kan komme sent i 2024.

Dette er hva Stellan Skarsgård - som spiller karakteren Luthen Rael - hadde å si i et GamesRadar-intervju nylig: "[d]en kommer sannsynligvis ut mot slutten av året eller tidlig neste år.". Skarsgård legger også til at han anser serien for å være Star Wars for voksne, at sesong to kommer til å bli like bra som den første og at den slutter der filmen Rogue One begynner:

"Det er den siste sesongen. Den slutter der Rogue One begynner, så det er opp til det punktet. Jeg tror den kommer til å bli veldig bra, for allerede den første var tilfredsstillende for meg fordi det er en slags Star Wars for voksne - det er et mer realistisk og komplisert samfunn de lever i, og klaustrofobien i det fascistiske regimet er til å ta og føle på. Jeg tror vi har en god sesong foran oss."

Og det høres ganske nøyaktig ut som det vi har håpet på. La oss krysse fingrene for at Skarsgård har rett og at Andor: Sesong 2 kommer i år.