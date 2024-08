Andor-stjerne sier at sesong 2 er enda bedre enn sesong 1

Andor sesong 2 forventes å komme relativt snart, med en premiere som sannsynligvis kommer en gang tidlig neste år. Og med hype-toget som ruller for et av de beste Star Wars-prosjektene vi har sett på lenge, er det mange forventninger rundt Andor sesong 2.

En som fyrer opp under disse forventningene er Adria Arjona, som spiller Bix i serien. I et intervju med The Hollywood Reporter avslørte hun at hun tror den andre sesongen av Andor blir enda bedre enn den første.

"Da jeg leste sesong én, klypte jeg meg selv i armen, og da jeg begynte å lese sesong to, tenkte jeg: '[Tony Gilroy] kan ikke overgå [sesong én]'", sa hun. "Så jeg begynte å lese episode én, og jeg tenkte igjen: 'Det kommer ikke til å bli like bra'. Men det er faen meg bedre. Den er så mye bedre. Det er den. Det han har laget og skapt er overveldende, og jeg kan ikke tro at jeg fikk være en del av det."

Mye ros for serien, da. Selvfølgelig vil en skuespiller sannsynligvis hype opp prosjektet de spiller i, men dette kommer til å sette fansenes forventninger ganske høyt når det gjelder å vende tilbake til fortellingen om Cassian Andor.