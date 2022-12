Andre og siste sjanse til å få Charizard i Pokémon Scarlet/Violet

HQ

Mange av dere har sikkert fullført Pokémon Scarlet/Violet nå, og hvis du gjorde det like etter lanseringen, har du sannsynligvis allerede fått sjansen til å fange Charizard i Game freaks tidsbegrensede Tera Raid-event i begynnelsen av desember. Men hvis du gikk glipp av dette, har du nå en ny sjanse til å få tak i førstegenerasjonsfavoritten i de nyeste spillene.

I går, 15. desember, startet det andre eventet med Charizard Tera Raid Battles (sju stjerners). Eventet kjører frem til søndag 18. desember, så vi anbefaler at du fullfører historien og endgame-delene som kreves for tilgang til disse før det er for sent.