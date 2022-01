HQ

Ingen av FPS-gigantene Battlefield og Call of Duty gjorde akkurat fansen overbegeistret i fjor, og som vanlig får dette konsekvenser for fremtidsplanene.

Infinity Ward, Sledgehammer og gjengen forteller at de har bestemt seg for å utsette andre sesong av Call of Duty: Vanguard og Call of Duty: Warzone Pacific fra den 2. til 14. februar slik at utviklerne blant annet rekker å gjøre noen etterlengtede endringer og forbedringer i spillene.