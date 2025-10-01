Andre sesong av Ranma1/2 kommer denne helgen på Netflix og Crunchyroll

Av alle divisjonene der Netflix investerer penger og krefter i å utvide katalogen sin (filmer, serier, live-arrangementer, dokumentarer osv.), er det muligens anime-kategorien som gir streaminggiganten mest ros. Filmatiseringene av videospill som Castlevania, Tekken, Devil May Cry og Dragon Quest er blant plattformens høyest rangerte produkter, og de har også den komplette katalogen av Studio Ghibli-filmer i de fleste territoriene der de opererer. Og så er det selvfølgelig seksjonen som gjenoppliver gamle historier med en moderne vri. Og det er her Ranma kommer inn i bildet.

Ranma 1/2, nyinnspillingen av den originale serien fra 1992, ble utgitt 5. oktober 2024, og bringer tilbake både ånden i den opprinnelige historien mellom Ranma og Akane og stemmene fra den originale animeen. Netflix-anmeldelsen beskrev den som følger :

Gjenopplev den legendariske romantiske kampsportkomedien om den vanvittige hverdagen til Ranma, gutten som forvandler seg til en jente hver gang han blir våt! Akane er en ung kvinne som uten å vite det har forlovet seg med Ranma, gutten som forvandler seg til en jente hver gang han bader. Akane Tendo er en ung kampsportutøver som har tenkt å etterfølge sin far som leder av familiens dojo. Dessverre mener faren at etterfølgeren bør være en mann, og har for lengst forlovet henne med Ranma Saotome, en gutt som har trent kung fu med sin far Genma i Kina i årevis. Men når Ranma og faren vender tilbake til Japan og dukker opp i Tendo-dojoen, gjør de det i form av en jente og en pandabjørn... Etter å ha falt i en forbannet dam i Kina, forvandles Ranma til en jente hver gang han blir våt av kaldt vann, og Genma forvandles til en pandabjørn! Til tross for at de er forlovet, er Akane og Ranma ikke så begeistret for tanken på å gifte seg, og det virker ikke som om de er så glade i hverandre... Eller kanskje de er det?

Og nå, bare et år etter premieren på den første sesongen, vil Crunchyroll, Netflix og Mappa studio, som har ansvaret for denne nye versjonen, slippe den andre sesongen av Ranma1/2. Ytterligere 12 episoder med galskap som vi vil se fra 4. oktober på Netflix og Crunchyroll.

Kommer du til å følge denne nye sesongen av Ranma 1/2?