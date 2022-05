Andre verdenskrig ødela salgstallene til Call of Duty: Vanguard

HQ

Til tross for at Call of Duty: Vanguard fortsatte tradisjonen at et Call of Duty er det bestselgende spillet hvert år er det ingen hemmelighet at fjorårets CoD skuffet Activision veldig. Nå deler selskapet tankene sine om hvorfor.

For som veldig mange andre har Activision Blizzard investormøter i disse dager, og i den ferske rapporten skriver selskapet følgende om Call of Duty: Vanguard:

"Spillets andre verdenskrig-setting resonerte ikke med deler av samfunnet vårt, og vi leverte ikke like mye innovasjon i premiumspillet vårt som vi hadde ønsket."

Det første punktet som nevnes er altså at det var å sette spillet i andre verdenskrig som satte en kraftig demper for mange. Meldinger på både Discord, forum og sosiale medier legger ikke skjul på at dette gjorde mange skeptiske fra første stund, men å nærmest bare inkludere mangelen på innovasjon som en slags sidekommentar blir for dumt i mine øyne. Ikke at det stopper dem fra å gjenta de ambisiøse tankene om Call of Duty: Modern Warfare II ved å fortsette med denne uttalelsen:

"Vi adresserer uten tvil begge disse problemene i 2022-lanseringen. Utviklingen av 2022-premiumspillet og Warzone-opplevelsene ledes av Activisions anerkjente Infinity Ward-studio. Vi jobber med den mest ambisiøse planen i Call of Dutys historie med over 3000 personer som nå jobber på franchisen og gjenkomsten til Modern Warfare-settingen som leverte vår mest suksessfulle Call of Duty-tittel noen gang."

Hva mener du? Er det i hovedsak settingen som utgjør en forskjell i Call of Duty eller er det andre ting også?