Andrew Garfield avviser ytterligere rykter om Spider-Man

Etter den enorme suksessen med Spider-Man: No Way Home, en film som som kjent ga oss et helt arsenal av veggklatrere nettspinnere, lurte mange på om vi ville få se mer til Tobey Maguire eller Andrew Garfields Spider-Men.

Som vi alle vet, har internett en tendens til å blåse ting ut av proporsjoner, og kanskje lever vi ofte litt for mye på håp, for i et intervju med IndieWire benektet Garfield ryktene og sa:

"Jeg mener, internett er et stort sted. Jeg tror det er mange mennesker som bare vil si hva som helst for å få klikk. Så du kan ha blitt lurt, er jeg redd"

Det høres med andre ord ikke veldig håpefullt ut, men samtidig skal man aldri si aldri.

Håper du å få se mer til Andrew Garfield som Spider-Man?