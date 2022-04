Andrew Garfield tar en lengre pause fra skuespill

HQ

Andrew Garfield har hatt det ganske travelt de siste åar årene, og har blant annet medvirket i Spider-Man: No Way Home, Tick, Tick... Boom! og FX-serien Under the Banner of Heaven. Nå gjør han dog noe som skuespillere gjør oftere og oftere, og det er å trekke seg helt fra bransjen en stund for å lade batteriene.

I et intervju med Variety forteller Garfield at han simpelthen dropper skuespillet litt og tar det med ro en stund:

"I'm going to rest for a little bit. I need to recalibrate and reconsider what I want to do next and who I want to be, and just be a bit of a person for a while. I need to just be a bit ordinary for a while."

Ønsker du å se ham vende tilbake som Spider-Man en dag?