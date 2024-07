Andrew Lincoln avslører The Walking Dead-øyeblikket som kan ha gått for langt

The Walking Dead dominerte TV i over et tiår, og selv om den for mange kanskje har gått for langt produserte serien hele tiden minneverdige øyeblikk. Andrew Lincoln, skuespilleren som spilte Rick Grimes, var til stede i, om ikke ansvarlig for, mange av disse øyeblikkene, og han fortalte Empire om ett av dem der han mener serien gikk for langt.

"Jeg tror fortsatt at [Glenns død] kan ha vært da vi gikk for langt", sa han. "Kanskje den ble hengende for lenge."

Glenns død i serien er en ganske trofast tilpasning til tegneserien. Han dør i gjengens første møte med Neagan, som slår Glenn i hjel med flaggermusen Lucille. Det er en grusom scene, selv i en serie fylt med zombier, og den splitter fansen den dag i dag.

Hva synes du om Glenns død?