Andrew Scott spiller hovedrollen som en svindler i Netflix' dramaserie Ripley

Historien om Tom Ripley har blitt fortalt en rekke ganger tidligere, og den mest kjente av dem er kanskje The Talented Mr. Ripley med Matt Damon i hovedrollen som Ripley og Jude Law som hans motpart Dickie Greenleaf. Netflix gir nå historien sin egen vri i form av en begrenset TV-serie der Andrew Scott gir liv til New York-svindleren.

Serien, som ganske enkelt går under navnet Ripley, er filmet i svart-hvitt og har Scott i hovedrollen sammen med Johnny Flynn som Dickie og Dakota Fanning som Marge Sherwood (en rolle som tidligere ble spilt av Gwyneth Paltrow i filmen fra 1999). Denne serien vil ikke være like stjernespekket som 90-tallsfilmen, men vil fortelle en lignende historie, med synopsis som følger:

"Scotts Tom Ripley er en svindler som klarer seg i New York på begynnelsen av 60-tallet. Han blir hyret av en rik industrimann til å reise til Italia for å prøve å overbevise mannens dilettantiske sønn, Dickie Greenleaf (Johnny Flynn), om å vende hjem. Da Tom takker ja til jobben, er det første skrittet inn i et komplisert liv med bedrag, svindel og mord."

Ripley lander på Netflix 4. april, og du kan se traileren for serien nedenfor.