Andrew Wilsons megalønn vs. alle andres lønnskutt

Nei, livet er ikke rettferdig - det er klart. Men noen ting er det virkelig vanskelig å ignorere. Som EA-sjef Andrew Wilsons rekordhøye lønnsøkning: svimlende 30,5 millioner USD, noe som er 5 millioner USD mer enn året før, og en økning på rundt 16 %. Ikke akkurat småtterier: en grunnlønn på 1,3 millioner dollar, rundt 26 millioner i aksjetildelinger, over 3 millioner i bonuser og ytterligere 700 000 i ulike kompensasjoner som livsforsikring og sikkerhet.

Sammenlignet med vanlige ansatte blir det plutselig veldig stygt - de fikk seg en smell da gjennomsnittslønnen falt kraftig fra 150 000 til 120 000. Og da har vi ikke engang regnet med masseoppsigelsene som EA har gjennomført internt.

Det ekstreme gapet betyr at Wilson tjente omtrent 260 ganger mer enn den gjennomsnittlige EA-ansatte, til tross for et år fylt med fiaskoer som Dragon Age: The Veilguard, Battlefield og EA Sports FC, som også har sett et fall i popularitet. Kritikerne hevder at dette er symptomatisk for spillbransjen som helhet - der toppsjefene håver inn penger mens utviklerne blir oppsagt. Et system der profitt og aksjonærer kommer først, mens de som faktisk lager spillene, blir etterlatt.

Så si oss - hva er rimelig, og hva er ren, ufiltrert grådighet?